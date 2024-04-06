Армія рф знову вдарила по Запоріжжю ракетами. Фото:

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Запоріжжя вранці 6 квітня було під масованим обстрілом.

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Армія рф другу добу поспіль била по місту ракетами. Внаслідок сьогоднішнього удару понівечені промислові підприємства. Попередньо, минулося без постраждалих. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та заклади освіти. Переважно у будівлях вибиті вікна. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також ракетним ударом ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі — відкритий простір допомоги «Саме тут».

Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації, — зазначив Федоров.

Очільник ОВА додав, що сили ППО вночі знищили три ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». А загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 260 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. По Запоріжжю ворог вдарив щонайменше п’ятьма ракетами. Роботине атакувала російська авіація.

Дрони різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. З реактивних систем залпового вогню ворог накривав Малу Токмачку та Роботине. А 199 артобстрілів загарбники завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Загалом упродовж доби внаслідок російських ударів загинули четверо осіб, а 25 дістали поранення. Місцева влада отримала 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 5 квітня армія рф вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами. Внаслідок атаки були загиблі й поранені.