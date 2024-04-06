Комітет знову розгляне блокування рахунків у законопроекті про мобілізацію

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує розглядати законопроект №10449, фото: Ірина Фріз

https://racurs.ua/ua/n194105-komitet-znovu-rozglyane-blokuvannya-rahunkiv-u-zakonoproiekti-pro-mobilizaciu.html

Ракурс

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розгляне відкинуту раніше норму законопроекту про мобілізацію щодо введення тимчасових обмежень за ухилення від мобілізації.

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Про це сьогодні, 6 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила член комітету народний депутат від «Євросолідарності» Ірина Фріз.

Були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки, — зазначила вона. — Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже тепер комітет повторно буде розглядати данну норму.

Крім того:

комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів;

після додаткового обговорення на прохання Міноборони — впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов’язок.

Також комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію. Зокрема у редакції, яку взято за основу:

громадяни, які виявили бажання підписати контракт з Міноборони отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;

щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку визначеним Кабміном;

військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій рф території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 тис грн в порядку, встановленому Кабміном;

військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабміном;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу) щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн в порядку, встановленому Кабміном;

військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

зараховується один місяць служби за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.