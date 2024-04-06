Сесійна зала Верховної Ради, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n194102-zakonoproekt-pro-mobilizaciu-mojut-vnesly-u-zal-rady-10-kvitnya-deputat.html

Ракурс

Законопроект про мобілізацію може бути винесений у сесійний зал Верховної Ради 10 квітня.

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Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Комітет з питань оборони сьогодні не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Продовження підготовки таблиці до другого читання буде у понеділок (може і вівторок) наступного тижня, — зазначив він. — Ну і 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування.

Железняк наголосив, у що в сесійній залі кожна правка може бути врахована або відхилена.

Тому остаточна версія буде саме після розгляду Парламентом і голосування в цілому, — зазначив він.

Нагадаємо, у першому читанні урядовий законопроект № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» Верховна Рада підтримала 7 лютого.