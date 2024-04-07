Рашисти обстріляли з «Градів» Гуляйполе — троє загиблих

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Росіяни обстріляли прифронтове Гуляйполе, фото: LB.ua
Рашисти обстріляли з «Градів» Гуляйполе — троє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n194116-rashysty-obstrilyaly-z-gradiv-gulyaypole-troie-zagyblyh.htmlРакурс
Рашисти обстріляли з РСЗВ «Град» місто Гуляйполе Запорізької області.
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Троє людей загинули. Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
росіяни обстріляли з «Градів» прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей, — зазначив він. — Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено — його доставили до лікарні.
Федоров наголошує, що ворон щодня обстрілює прифронтові громади. Записатися на евакуацію з прифронтових громад можна за телефонами:
- цілодобової гарячої лінії «Координаційного гуманітарного центру» — 0 800 339 291;
- евакуаційних груп Нацполіції (для жителів Пологівського району — 050−272−72−76;
- для жителів Василівського району — 097−826−20−02).
Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу — фінансову, гуманітарну, соціальну, — наголошує очільник ОВА. — Бережіть себе та своїх близьких!