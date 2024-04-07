У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака на Одещині

https://racurs.ua/ua/n194124-vykradennya-14-richnogo-hlopcya-na-odeschyni-ludmy-u-viyskoviy-formi-rozsliduie-policiya.html

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У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака на Одещині.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції «Суспільному».

Раніше у виданні «Бессарабія Інформ» розповіли, що у селі Приозерне люди у військовій формі заштовхали підлітка в мікроавтобус. Там він начебто зазнав побоїв, а коли чоловіки дізнались його вік, хлопця висадили при в’їзді в інше село. В Одеському обласному ТЦК повідомили, що наразі триває службова перевірка.

«Громадське» пише, що інцидент трапився ще 2 квітня: тоді 14-річний хлопець йшов центральною вулицею села, коли поблизу зупинився мікроавтобус. Звідти вийшло троє чоловіків у військовій формі та з балаклавами на обличчях. Вони начебто заштовхали дитину всередину буса, де побили та зав’язали руки.

Коли ж нападники зрозуміли, що хлопець неповнолітній, його звільнили, погрожуючи, щоб він нікому не розповідав про своє викрадення.

Однак у селі зрештою дізнались про те, що підлітка викрадали, і заявили в поліцію. Правоохоронці записали свідчення хлопця, який скаржився на біль у тілі, а також знайшли очевидців викрадення.

У обласному Територіальному центрі комплектації прокоментували інцидент з підлітком в Ізмаїльському районі, пише «Інтент».