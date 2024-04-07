Ізраїль у ніч на 7 квітня вивів майже всі свої війська із Гази

https://racurs.ua/ua/n194127-izrayil-u-nich-na-7-kvitnya-vyviv-mayje-vsi-svoyi-viyska-iz-gazy.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю вивела всі наземні війська з південної частини сектору Газа, залишивши там лише одну бригаду.

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Про це 7 квітня повідомляють Reuters та The Times of Israel.

Зараз у Секторі Гази залишається лише піхотна бригада «Нахаль». Їй доручено забезпечувати безпеку так званого «коридора Нецарим», який перетинає Газу від району Беери на півдні Ізраїлю до узбережжя. Він дозволяє ізраїльським військовим проводити рейди у північній та центральній частині сектора та запобігає повернення палестинських біженців на північ.

Як пише Reuters, незрозуміло, чи затримає виведення військ ізраїльське вторгнення до міста Рафах, яке знаходиться на півдні сектора на кордоні з Єгиптом. У ньому залишаються близько півтора мільйона палестинців, більшість яких — біженці з північних районів сектора.

The Jerusalem Post пише, що ЦАХАЛ оголосив про завершення активної стадії війни, «залишаючи відкритою можливість майбутнього вторгнення в Рафах». Високопосадовець ізраїльської армії заявив, що рішення про виведення військ «не має нічого спільного» з тиском США. Однак The Jerusalem Post зазначає, що висновок стався за два дні після розмови президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу.

Виведення військ, як зазначає Reuters, відбулося на тлі підготовки Єгипту до проведення нового раунду переговорів про угоду щодо звільнення ізраїльських заручників, які залишаються в полоні у ХАМАС, та припинення вогню. Обговорення угоди триває з січня, проте досі угоди не досягнуто.

16 березня прем'єр-мініст Нетаніягу схвалив план вторгнення в Рафах, останній місто, що залишилося на півдні сектора Газа. Ізраїльське командування вважає вторгнення необхідним, щоб дістатися лідерів ХАМАС, які, ймовірно, ховаються там. У США плани ізраїльської армії в Рафах засуджують, вказуючи, що переміщеним у Рафах палестинцям нема куди тікати і пропонують військовим проводити точкові операції.

4 квітня президент США Джо Байден поговорив з Нетаніягу телефоном вперше після удару ізраїльської армії по гуманітарному конвою благодійної організації World Central Kitchen, внаслідок якого загинули семеро працівників із громадянствами Великої Британії, Австралії, Польщі, США та Канади. Байден, як писало видання Politico, сказав Нетаніягу, що терпіння Білого дому «вичерпалося». Після цієї розмови Ізраїль оголосив, що відкриє для гуманітарних поставок у сектор Гази контрольно-пропускний пункт «Ерез» та порт Ашдода на півдні країни.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Смузі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» рівно шість місяців тому. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит. Ізраїль анонсував штурм міста Рафах, якщо «Хамас» не звільнить усіх заручників.