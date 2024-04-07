Зеленський відповів на можливість отримати допомогу від США у кредит

https://racurs.ua/ua/n194135-zelenskyy-vidpoviv-na-mojlyvist-otrymaty-dopomogu-vid-ssha-u-kredyt.html

Ракурс

Україна розглядає різні варіанти допомоги, але, у тому числі готова на допомогу США у кредит.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону:

Розглядається дуже багато варіантів. Один сенатор нещодавно був. І він каже: «А ти погодишся на кредитні гроші? Якщо гроші кредитні, або ти не отримаєш?» Я кажу: «А для чого ці вибори, якщо немає вибору?». Ми погодимося на будь-який варіант. Я вам скажу більше, якби ви запропонували Україні дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно все через рік, то ми сказали б — тільки сьогодні. Тут немає жодного вибору. Наш вибір — вижити та перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами.

Президент України повідомив, що Київ готовий прийняти будь-який варіант військової підтримки з боку Сполучених Штатів, зокрема купівлю озброєння в кредит. США залишаються найважливішим союзником України, проте зараз допомогу у сфері озброєння призупинено через внутрішньополітичну суперечку між демократами та республіканцями.

Водночас президент України повідомив, що країні необхідно загалом 25 систем ППО Patriot для захисту свого повітряного простору від російських ракет та безпілотників.

Всі наші партнери це чудово знають, вони навіть знають точки, де мають бути розміщені відповідні системи, — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україні загрожує дефіцит боєприпасів, якщо росія посилить атаки з повітря.

Якщо вони [російські війська] продовжать завдавати ударів, як це було минулого місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і наші партнери це теж знають, — додав Зеленський.

Нагадаємо, про можливість надання допомоги у кредит заявляв раніше спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Конгресмени повертаються з канікул 9 квітня, після цього, як раніше обіцяв Джонсон, питання допомоги Україні винесуть у Палату представників. Утім, точної дати та змісту того, що винесе Джонсон, наразі невідомо. Це може бути й ухвалений у лютому у Сенаті закон, у якому йдеться про понад 60 млрд дол. допомоги Києву.