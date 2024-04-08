Унікальний корабель горів у російському Владивостоці. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n194144-unikalnyy-korabel-goriv-u-rosiyskomu-vladyvostoci.html

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У російському Владивостоці вночі 8 квітня горіло перше багатофункціональне судно постачання посиленого льодового класу «Катерина Велика». Це судно, яке росіяни називали «унікальним», вперше спустили на воду у 2020 році

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Багатофункціональне судно постачання посиленого льодового класу «Катерина Велика» горіло у російському Примор’ї.

Займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» у Владивостоці сталося у ніч на 8 квітня. У пожежі згоріла одна особа, ще троє людей були госпіталізовані. Загоряння згодом ліквідували. Зараз силовики намагаються встановили обставини виникнення пожежі. Про це Далекосхідна транспортна прокуратура повідомила у Telegram.

В МНС Приморського краю додали, що на момент прибуття пожежників з кормової частини судна йшов дим, було задимлення в трюмах. Пожежа пошкодила технологічне приміщення на площі близько 50 кв. м.

Як відомо, судно «Катерина Велика» належить до проекту IBSV 10022 AH. Корабель має довжину 106 м, ширину — 22 м. Може долати лід завтовшки в 1,5 м.

Цей корабель є головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть». Ворожа пропаганда називала це судно «унікальним», бо воно може як доставляти вантажі, зокрема морські бурові установки та видобувні платформи, так і проводити криголамні операції. Російська диктатура гордилася цим кораблем, який був спущений на воду у грудні 2020 року.

Нагадаємо, у березі російський флот під час навчань у Балтійському морі потопила власний траулер «Капітан Лобанов» — у судно влучили ракетою. Тоді загинули троє членів екіпажу, ще четверо були поранені.