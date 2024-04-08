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Командування ЗСУ закликало не ображати працівників ТЦК. Фото:
Командування ЗСУ закликало не ображати працівників ТЦКhttps://racurs.ua/ua/n194155-komanduvannya-zsu-zaklykalo-ne-obrajaty-pracivnykiv-tck.htmlРакурс
Негативне ставлення українців до працівників ТЦК є неприпустимим.
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Більшість працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є ветеранами. Тому не можна допустити, щоб вони «почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя». Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк 8 квітня написав у Facebook.
Збройні сили України — єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК — це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо, — зазначив він.
Генерал погодився з тим, що система ТЦК не ідеальна, але додав, що зараз працюють над її вдосконаленням. Миритись із порушенням прав цивільних, за його словами, командування не буде. Однак і порушувати права військових не дозволить.
Також командувач Сухопутних військ заявив, що зараз у Збройних силах України не вистачає людей — армії потрібні водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики та інженери. На думку Павлюка, від військової служби «відсидітися нікому не вдасться».
Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону — доля країни, доля нашої нації, — написав він.
Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Зеленський закликав нардепів працювати над тим, щоб закон про мобілізацію був проголосований Верховною Радою найближчими днями.