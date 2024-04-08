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Ракурс
Зеленський провів Ставку - обговорили захист Харкова

Зеленський провів Ставку — обговорили захист Харкова

8 кві 2024, 15:42
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Володимир Зеленський провів Ставку. Обговорили, зокрема, питання захисту Харкова.


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Основне питання — Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити українські ППО і РЕБ на Харківщині.

Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України, — написав за наслідками Ставки глава держави.

Окрім того, за його словами, обговорювалася ситуація на основних бойових напрямках — військові тримають позиції, головне зараз — ефективна логістика. А розвідка та спецслужба працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

Джерело: Ракурс


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