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Росіяни завдали авіаудар по Сумах
Росіяни завдали авіаудар по Сумахhttps://racurs.ua/ua/n194157-rosiyany-zavdaly-aviaudar-po-sumah.htmlРакурс
Російські війська з авіації 8 квітня атакували цивільну інфраструктуру міста Суми.
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Наслідки удару уточнюють, повідомили в ОВА.
Армія рф ударила по обласному центру після 15.00.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб. Місцеві телеграм канали пишуть, що спостерігається дим в одному з районів міста.