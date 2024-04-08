Росіяни завдали авіаудар по Сумах

https://racurs.ua/ua/n194157-rosiyany-zavdaly-aviaudar-po-sumah.html

Ракурс

Російські війська з авіації 8 квітня атакували цивільну інфраструктуру міста Суми.

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Наслідки удару уточнюють, повідомили в ОВА.

Армія рф ударила по обласному центру після 15.00.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб. Місцеві телеграм канали пишуть, що спостерігається дим в одному з районів міста.