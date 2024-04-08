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Ракурс
Росіяни завдали авіаудар по Сумах

Росіяни завдали авіаудар по Сумах

8 кві 2024, 15:53
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Російські війська з авіації 8 квітня атакували цивільну інфраструктуру міста Суми.


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Наслідки удару уточнюють, повідомили в ОВА.

Армія рф ударила по обласному центру після 15.00.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб. Місцеві телеграм канали пишуть, що спостерігається дим в одному з районів міста.

Джерело: Ракурс


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