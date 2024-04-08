Танкову бригаду перекидає Німеччина до Литви

https://racurs.ua/ua/n194165-tankovu-brygadu-perekydaie-nimechchyna-do-lytvy-dlya-prykryttya-shidnogo-flangu-nato.html

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До Литви прибула перша група зі складу німецької 45-ї танкової бригади для постійного розміщення з метою прикриття східного флангу НАТО.

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Про це повідомило міністерство оборони Литви.

8 квітня до Вільнюського аеропорту на військово-транспортному літаку C-130 Повітряних сил ФРН доставили першу група німецьких військових — 21 бійця 45-ї танкової бригади Lietuva.

Більша частина групи буде розташована у Вільнюсі. Вона відповідатиме за планування передислокації бригади до Литви та координуватиме вимоги до військової інфраструктури.

Рішення про постійне перебування німецького контингенту ухвалили 23 грудня 2023 року під впливом повномасштабного вторгнення рф в Україну. Мета передислокації — посилити присутність НАТО в країнах, які мають спільний кордон з рф та білоруссю.

Планується, що до кінця року штаб бригади у Литві збільшиться до 150 військовослужбовців, у функції яких входитиме подальша робота з організації переміщення німецьких солдатів для служби в Литві.

«Мілітарний» пише, що після створення військової інфраструктури на полігоні Руднінкай основним місцем дислокації німецької бригади стане військова територія Шальчінінкайського району. На полігоні Руднінкай проходитиме служба більшості бійців німецької армійської бригади, решта служитимуть у Руклі. Німецькі солдати та їхні родини житимуть у Вільнюсі та Каунасі.

Основні сили 45-ї бригади перекидатимуть до Литви поетапно: цього року до країни прибудуть перші солдати, а у 2025−2026 роках відбудеться основна передислокація підрозділів. У 2027 році німецька бригада повинна вийти на повну боєздатність.

Всього до Литви перекинуть 4,8 тис. німецьких солдатів і 200 цивільних. Бригаду очолить полковник Андре Гастенрат, який раніше служив у Литві. Важка 45-та танкова бригада є новоствореним підрозділом. До її складу входить три батальйони, а також підрозділи тилового забезпечення.