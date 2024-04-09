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Росіяни в ніч на сьогодні, 9 квітня, намагалися атакувати Львівщину ударними безпілотниками тапу «Шахед».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області, — зазначив він. — На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.
За словами Козицького, усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.