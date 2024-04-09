Захисники України ліквідували 20 ворожих дронів, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n194177-20-shahediv-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-9-kvitnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски «шахедів» здійснювалися з:

мису Чауда (окупований Крим),

Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

Також ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300, запущеними з окупованої Донеччини.