Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України ліквідували 20 ворожих дронів, фото: Міноборони України
20 «шахедів» збили сили ППО в ніч на 9 квітня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194177-20-shahediv-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-9-kvitnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски «шахедів» здійснювалися з:
- мису Чауда (окупований Крим),
- Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
Також ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300, запущеними з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні. — В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.