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Ракурс
Захисники України ліквідували 20 ворожих дронів, фото: Міноборони України

20 «шахедів» збили сили ППО в ніч на 9 квітня (ІНФОГРАФІКА)

9 кві 2024, 08:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски «шахедів» здійснювалися з:

  • мису Чауда (окупований Крим),
  • Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

Також ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300, запущеними з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні. — В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Джерело: Ракурс


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