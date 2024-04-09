На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки

Наслідки російського ракетного удару по Полтавщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n194182-na-poltavschyni-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.html

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На Полтавщині до 12 зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару 8 квітня, серед них двоє дітей. Психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям.

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Також одна людина загинула. Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що цієї ночі майже 100 рятувальників працювали на Полтавщині.

Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей, — розповів міністр.

Також через ракетний удар пошкоджені:

два триповерхові будинки;

один чотириповерховий будинок;

близько десятка автомобілів.

Рятувальна операція тривала понад три години.