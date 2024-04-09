Російські загарбники зчинили низку воєнних злочинів, фото: UKR.net

https://racurs.ua/ua/n194189-vidomo-pro-54-strachenyh-rashystamy-viyskovopolonenyh-za-chas-viyny-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Офісу генпрокурора відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими.

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Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54 захисників, — зазначив він.

За словами Бєлоусова, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині.

Він зазначив, що розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

«Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території, — зауважив він. — Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію».

Наше завдання зараз — документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу, — додав Бєлоусов.

Також він прокоментував резонансне відео розстрілу полонених, котре з’явилося у соцмережах 7 квітня. Бєлоусов зазначив, що попередньо підтверджено — злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються. Він закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.