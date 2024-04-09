Зеленський у Харкові радився з командувачем Повітряних сил та керівництвом регіону про захист неба

https://racurs.ua/ua/n194199-u-harkovi-stvoryat-novu-shemu-zahystu-z-povitrya-narada-zelenskogo.html

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Президент України Володимир Зеленський 9 квітня обговорив ситуацію на Харківщині з командувачем Повітряних сил, керівництвом міста та області, міністром енергетики, головою правління «Укренерго».

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Прес-служба президента повідомила, що до нової схеми захисту Харкова з повітря планують залучити додаткові засоби ППО. Таку можливість Зеленський обговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький доповіли президентові про наслідки російських обстрілів для енергетичних потужностей та нинішню ситуацію з електропостачанням.

Учасники наради узгодили плани, як відновлювати енерговиробництво та будувати капітальні захисні споруди.

рф обстрілює Харків щодня і щоночі. Місту потрібен надійний захист — системи ППО та ракети до них.