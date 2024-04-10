Ворог спрямував 17 «Шахедів» на дві області. Фото:

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Дві області України відбивалися від атак російських дронів-камікадзе.

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Вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда. Крім того, ворог запустив дві крилаті ракети «Іскандер-К» та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом оборонці неба змогли збити 14 «Шахедів» на у Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, близько 20.00 9 квітня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські загарбники атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усі «Шахеди» вдалося збити у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.