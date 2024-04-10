Уряд рф може переглянути екологічні стандарти бензину через його дефіцит

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Уряд росії розглядає можливість пом’якшення екологічних стандартів палива за умов його можливого дефіциту.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

З 2016 року в росії діє заборона на продаж бензину нижче за екологічний клас «Євро-5». За словами співрозмовників видання, міністерство енергетики розглядає варіант знизити норми вмісту деяких добавок та етанолу у бензині, щоб «створити основу для додаткового виробництва». Вміст сірки при цьому залишиться незмінним, стверджують вони.

Цей захід, кажуть джерела Reuters, допоможе збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних заводах. Основна частина виробництва низькосортного бензину в росії, зазначає видання, припадає на Орський НПЗ, що зупинився через повінь в Оренбурзькій області, та Ангарський завод у Східному Сибіру.

За розрахунками співрозмовників видання, пом’якшення норм може принести внутрішньому ринку додатково 10% або від 300 до 350 тис. т бензину на місяць, чого буде достатньо для задоволення сезонного попиту, що зростає.

У 2023 році загальний обсяг виробництва бензину в рф сягнув майже 44 млн т. У першому кварталі 2024 року він становив 11,1 млн т, пише Reuters. За оцінкою видання, до кінця березня атаки українських дронів призвели до скорочення російських потужностей з первинної переробки нафти приблизно на 14%.

У Міненергетики росії на запит про коментар не відповіли.

З початку року російські нафтопереробні заводи регулярно зазнають атак українських дронів. У березні на рязанському НПЗ «Роснафти» було пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, а Новошахтинський НПЗ у Ростовській області зупинили після того, як на його території впали збиті безпілотники. Від атаки дрона постраждала установка первинної переробки на Нижньогородському НПЗ «Лукойлу», а 16 березня безпілотники атакували НПЗ у Самарській області.

З 1 березня 2024 року уряд росії заборонив експорт бензину на півроку.

На початку квітня Reuters з посиланням на джерела писав, що росія попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тис. т бензину для постачання у разі його нестачі через атаки українських дронів. Також, за даними Reuters, росія у березні різко збільшила закупівлю бензину у білорусі.