"Іскандер" росіян в Одеському районі влучив у заправку

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Росіяни в Одеському районі 10 квітня влучили в заправку. Кількість постраждалих від обстрілу Одеської області зросла до 14, серед них 4-річна дівчинка.

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Четверо людей у важкому стані, пʼятеро — у стані середньої тяжкості та ще пʼять людей мають легкі поранення, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Серед постраждалих також чотирирічна дівчинка, в неї осколкове поранення спини та контузія.

Люди в автівках і пішки прямували наприкінці робочого дня додому та стали жертвами підступного подвійного удару. На пошкодженій АЗС досі палає пожежа, побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні будівлі та приватні будинки, — розповіли в Силах оборони півдня.

Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо — Іскандер-М.

Внаслідок ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей. В тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка.

На пошкодженій АЗС досі палає пожежа, побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні будівлі і приватні будинки, повідомила прокуратура.