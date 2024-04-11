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Ракурс
Ухилянти проривалися через кордон на Закарпатті як волонтери Червоного Хреста

Ухилянти проривалися через кордон на Закарпатті як волонтери Червоного Хреста

11 кві 2024, 18:37
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На Закарпатті прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагались потрапити до Румунії як волонтери благодійної організації «Червоний Хрест».


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Двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини повідомили, що їдуть в пункт пропуску «Дякове» з метою перетину кордону з Румунією, розповіли 11 квітня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою. Під час перевірки документів прикордонники виявили у них підроблені посвідчення.

За фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ, прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та передали їм «волонтерів».

Джерело: Ракурс


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