Уряд закупить РЕБ для захисту критичної інфраструктури. Фото:

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Купувати засоби радіоелектронної боротьби для захисту об'єктів критичної інфраструктури будуть в Україні.

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Відповідне рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ, 12 квітня ухвалив Кабінет міністрів України. Зараз влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських ракетних та дронових атак. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зазначається, що серед пріоритетів — швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу та посилення ППО. Третій напрямок — це децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ).

Також Шмигаль додав, що Кабмін додатково виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації та 2,5 млрд грн на будівництво та облаштування укриттів у 2024 році. При цьому в бюджеті передбачено понад 40 млрд грн на підтримку та відновлення економіки.

Нагадаємо, 11 квітня російська масова ракетна атака повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області. Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

До цього 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року ворог вдарив по Вуглегірській ТЕС на Донеччині.