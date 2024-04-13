США та Британія запроваджують санкції проти російських алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія розширили антиросійські санкції, фото: metaltorg.ru

https://racurs.ua/ua/n194316-ssha-ta-brytaniya-zaprovadjuut-sankciyi-proty-rosiyskyh-aluminiu-midi-ta-nikelu.html

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Вашингтон і Лондон заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва і заборонили імпорт цих металів до США і Великої Британії.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

росія є великим виробником алюмінію, міді та нікелю, тож ці заходи спрямовані на підрив доходів від російського експорту на тлі триваючого вторгнення Москви в Україну.

Наші нові заборони на ключові метали, у координації з нашими партнерами у Великій Британії, будуть і надалі націлені на доходи, які росія може отримати для продовження своєї жорстокої війни проти України, — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Таким чином, Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі забороняється приймати російські алюміній, мідь та нікель, вироблені, починаючи з 13 квітня 2024 року.

Біржі металів відіграють центральну роль у сприянні торгівлі промисловими металами в усьому світі, — наголошують у Мінфіні США.

Джерело: Reuters