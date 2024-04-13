В СБУ розповіли про викриття ворожих агентурних мереж у 2024 році. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194331-maluk-prozvituvav-pro-vykryttya-vorojyh-agenturnyh-merej-u-2024-roci.html

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Служба безпеки України викрила вже 11 агентурних мереж ворога від початку поточного року.

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СБУ працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності росіян. Як правило, спецслужба затримує не одноосібного зрадника, а розкручує весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, а з початку цього року — викрито ще 11. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при президентові України.

Малюк нагадав, що нещодавно затримали агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників «Укрзалізниці», які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї й засобів ураження.

Також цьогоріч спецслужба відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 — за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 — щодо пособництва державі-агресору (засуджено семеро), 66 — за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб). Довічний термін отримав російський агент, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

Малюк зазначив, що одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.

Нагадаємо, СБУ запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумщини. Навести російські бомби по українських укріпленнях планував агент ФСБ — колишній місцевий «функціонер» забороненої «Партії регіонів».