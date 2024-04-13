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Ракурс
Різанина в Сіднеї. Фото: AFP

Невідомий влаштував різанину в торговому центрі Сіднея — шестеро осіб загинули

13 кві 2024, 16:18
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Різанина в торговому центрі австралійського Сіднея сталася у суботу, 13 квітня.


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Невідомий чоловік з ножем зайшов у торговий центр Westfield Bondi Junction. Там він почав нападати на відвідувачів. Загинули четверо жінок та один чоловік. Ще одна людина померла від ножових поранень у лікарні. Близько 10 інших постраждалих госпіталізували у важкому або критичному стані. Серед них — дев’ятимісячна дитина загиблої. Про це повідомили CNN та Guardian.

Під час нападу сотні людей ховалися всередині магазинів і складських приміщень. Поліцейським, які прибули на місце події, довелося застрелити зловмисника.

Правоохоронці припускають, що підозрюваний діяв сам. Тому версію з терористичним актом відкидають. Особу нападника ще не встановили, але це це 40-річний чоловік, який вже «був відомий поліції».

Нагадаємо, у червні в центрі Рівного на вулиці Соборній сталася бійка з різаниною. Бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між вісьмома чоловіками. Постраждали тоді троє осіб.

Джерело: CNN, Guardian

Джерело: Ракурс


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