Бійці ЗСУ вщент ліквідували штурмову групу росіян. Фото: НГУ

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Штурмову групу російських окупантів на Донбасі знищили українські захисники.

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Українські бійці з 59-ї окремої мотопіхотної бригади перетворили на «вантаж 200» загарбників у районі Красногорівки. Для цього їм знадобилося кількох скидів з дронів. Про це журналіст Юрій Бутусов 13 квітня повідомив у Telegram.

На кадрах, які опублікував Бутусов видно, як українські безпілотники б’ють по окупантах, які десантуються з бойових машин піхоти. Ніхто з ворогів не вижив.

Не встигли відчинитися бортові двері, як уже полетіли «бімби», — йдеться у повідомленні.

У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Тут ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, російські загарбники за 12 квітня втратили 1 тис. 30 осіб. А загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив вже 452 тис. 760 осіб.