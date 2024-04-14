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Ракурс
рф заявила про атаку БПЛА на Краснодарський край. Фото:

росія заявила про атаку БПЛА на Краснодарський край

14 кві 2024, 11:46
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Наліт безпілотників відбувся на Краснодарський край російської федерації.


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Країна-агресор заявила, що у неділю вранці, 14 квітня, нібито українські дрони атакували об'єкти на території рф. Заявляється про застосування 10 БПЛА літакового типу. Про це заявили в Міністерстві оборони росії.

Окупанти традиційно заявили про перехоплення силами ППО «всіх» безпілотників.

Нагадаємо, 5 квітня українські безпілотники атакували аеродроми в трьох областях росії. Гучно було на аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області, авіабазі «Енгельс» Саратовської області та в Єйську Краснодарського краю рф.

Джерело: Ракурс


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