Кальтроп, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n194362-ukrayina-skydaie-z-droniv-davnorymsku-zbrou-schob-zupynyaty-rashystiv-zmi.html

Ракурс

Україна використовує так звані кальтропи, щоб зупиняти російські транспортні засоби, надаючи цим змогу надалі їх вразити дронам-бомбардувальникам.

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Про це повідомляє Forbes.

Росіяни зіткнулися з новою загрозою за лінією фронту: металеві перешкоди, що пробивають шини, які називаються кальтропами, їх скидають безпілотники, — зазначає видання. — Це геніальне нове використання дуже старої зброї, яка створює проблеми для «останньої милі» і без того надто розтягнутого ланцюга постачання рф, зупиняючи транспортні засоби, щоб їх могли вразити безпілотники-бомбардувальники.

Кальтропи — це чотирикутна металева зброя, сконструйована так, що в разі падіння одна з гострих точок завжди буде вгорі. Назва походить від латинської мови, що означає «ловець п’яти», римляни також називали їх murex ferreus або «зубчасте залізо».

При цьому авторами цього винаходу стали навіть не давні римляни — кальтропи можна датувати принаймні 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використала їх проти перської кавалерії.

Кальтропи використовували й у інші епохи, зокрема обидві сторони у Другу світову війну — щоб блокувати ворожі дороги та аеродроми.

У 2022 році українці пережили шквал виготовлення кальтропів, однак це були більші версії, які в основному вкладалися вручну.

Зазначається, що російські блогери скаржаться, що українські дрони кальтропами «буквально закривають небезпечні ділянки прифронтових доріг».

З міркувань безпеки нам доводиться буквально «пролітати» через ці території та наші транспортні засоби, — зазначає один із них, — їхати на максимально можливій швидкості. А уявіть, що відбувається з автомобілем, коли шипи відразу проколюють два (чи більше) колеса.

Завезення постачання зазвичай здійснюються вночі, коли менша небезпека від атак FPV-дронів, але за таких умов і менше шансів помітити перешкоди на дорозі. Так, автомобіль, який наїжджає на кальтропи на високій швидкості, може стати некерованим і розбитися. Однак, ймовірно, далі пасажирів автівки чекає ще більша небезпека.

У цих місцях на свою «здобич» чекають ворожі безпілотники — щойно машина зупиняється, відразу з’являється ворожий «птах» і скидає бомби, — пише блогер.

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Джерело: Forbes