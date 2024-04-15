ISW: успіх Ізраїлю наголошує на вразливості України для російських атак

https://racurs.ua/ua/n194374-isw-uspih-izrayilu-nagoloshuie-na-vrazlyvosti-ukrayiny-dlya-rosiyskyh-atak.html

Ракурс

Успіх Ізраїлю у відбитку іранської атаки вночі на суботу наголошує на вразливості України перед ударами російських ракет і безпілотників.

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Про це пишуть в черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удари Ірану по Ізраїлю були аналогічні недавнім ударам по Україні — російські війська регулярно проводять великі комбіновані нальоти з використанням крилатих і балістичних ракет, а також дронів.

При цьому удар Ірану був набагато менш успішним, ніж нещодавні російські атаки по Україні — ізраїльські системи ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.

Іранські дрони та ракети мали перетнути понад тисячу кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, що дало Ізраїлю та його союзникам кілька годин на ідентифікацію, відстеження та перехоплення цілей.

Російські ж війська запускають безпілотники та ракети з окупованих територій України та з території росії, що дає українським ППО лише невелику частину того часу, який Ізраїль використав для успішного відображення удару.

Ізраїль також має потужну систему ППО, в той час, як можливості української системи протиповітряної оборони для захисту від ударів на значно ширшій лінії фронту продовжують виснажуватися.

Україна не має можливості здійснювати перехоплення «повітря-повітря», як це робили Ізраїль та його союзники, крім того, велика територія України ускладнює завдання створення щільної системи ППО, особливо на тлі затримок із наданням військової допомоги зі сторони США, підсумовують в ISW.