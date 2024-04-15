Супутник помітив наслідки удару по машинобудівному заводу в окупованому Луганську

https://racurs.ua/ua/n194385-suputnyk-pomityv-naslidky-udaru-po-mashynobudivnomu-zavodu-v-okupovanomu-lugansku-foto.html

Ракурс

На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

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Фото опублікував 15 квітня проект «Радіо Свобода» «Схеми».

Про вибухи в районі заводу у Луганську у соцмережах повідомили 13 квітня, тоді ж почали з’являтись перші відео з місця подій.

За допомогою відео журналісти проекту «Донбас Реалії» встановили, що уражено було саме підприємство «Луганський машинобудівний завод-100». Удар по заводу також підтвердило джерело журналістів у Луганську і повідомило, що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії росії.

Того ж дня СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр» армії рф