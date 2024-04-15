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Ракурс
Супутник помітив наслідки удару по машинобудівному заводу в окупованому Луганську

Супутник помітив наслідки удару по машинобудівному заводу в окупованому Луганську (ФОТО)

15 кві 2024, 12:39
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На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.


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Фото опублікував 15 квітня проект «Радіо Свобода» «Схеми».

Про вибухи в районі заводу у Луганську у соцмережах повідомили 13 квітня, тоді ж почали з’являтись перші відео з місця подій.

За допомогою відео журналісти проекту «Донбас Реалії» встановили, що уражено було саме підприємство «Луганський машинобудівний завод-100». Удар по заводу також підтвердило джерело журналістів у Луганську і повідомило, що на цьому машинобудівному підприємстві ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії росії.

Того ж дня СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупованому Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр» армії рф

Джерело: Ракурс


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