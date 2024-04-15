Володимир Зеленський провів Ставку. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n194399-front-ta-energetyka-zelenskyy-proviv-zasidannya-stavky.html

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у понеділок, 15 квітня.

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Доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який розповів про ситуації на основних напрямках, оборонних потреб і майбутніх дій. Про ймовірні плани ворога інформував керівник ГУР Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. А міністр оборони Рустема Умєрова звітував про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Також на Ставці глава держави заслухав доповіді представників енергетичної галузі — Міненерго, «Енергоатому», «Укренерго», «Нафтогазу». Чиновники звітували щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. А віце-прем'єр Олександр Кубраков доповів про захист критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

Зеленський заявив, що деякі об'єкти не можна фізично вберегти від російських ударів, а зробити це можна лише завдяки ефективним системам ППО. Закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону.

Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі, — звернувся від до партнерів у Telegram.

Нагадаємо, 8 квітня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили питання захисту Харкова від російських ударів та можливість зміцнити українські ППО і РЕБ у Харківській області.