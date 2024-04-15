Палата представників США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194402-91-kongresmen-zaklykav-spikera-djonsona-negayno-rozglyanuty-dopomogu-ukrayini.html

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Американські конгресмени закликали спікера Палати представників Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроект, який містить допомогу Україні та Ізраїлю.

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Лист із закликом підписав 91 законодавець. Вони хочуть негайно проголосувати за документ, який Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав ще в лютому. Ідеться про підтримку на 61 млрд дол., за яку не можуть остаточно проголосувати з жовтня 2023 року. Відповідний лист конгресмен Джош Готтгеймер оприлюднив на своєму сайті.

У ньому йдеться про те, що Іран минулими вихідними атакував союзника США — Ізраїль, використавши для цього сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. З огляду на це Джонсона закликали негайно поставити на розгляд вищезгаданий законопроект.

Конгресмени зазначають, що цей документ отримав 70 голосів зі 100 у Сенаті. У разі його ухвалення Палатою представників, закон надішлють на підпис Джо Байдену того ж дня.

Нагадаємо, сьогодні вранці лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що президент Джо Байден і конгресмени досягли консенсусу про законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю. Спікер Майк Джонсон за підсумками розмови заявив, що цього тижня знову спробує винести на розгляд конгресменів пакет допомоги.