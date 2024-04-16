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Поштарка, яка очолила Роспошту в Ізюмі, отримала 11 років тюрми

Поштарка, яка очолила Роспошту в Ізюмі, отримала 11 років тюрми

16 кві 2024, 19:55
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11 років увʼязнення отримала колишня листоноша, яка під час окупації Ізюма очолила «роспошту» і організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти.


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Як розповіли в обласній прокуратурі Харківщини, до повномасштабного вторгнення рф жінка працювала листоношею у місцевому відділенні поштового зв’язку. Під час окупації міста вона отримала «підвищення» та добровільно обійняла посаду «директора» у створеному псевдовладою комунальному підприємстві «Почта Изюма».

Також засуджена організувала «конфіскацію» всього майна місцевого відділення Укрпошти та його передачу «на баланс» окупаційної адміністрації.

Псевдопосадовиця активно поширювала серед населення пропагандистські газети, а також закликала людей до співпраці з окупаційною владою.

Після деокупації Ізюма правоохоронці викрили «директорку». До винесення вироку вона перебувала під вартою.

Джерело: Ракурс


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