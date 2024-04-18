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Ракурс
Зросла кількість загиблих у Чернігові. Фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову — зросла кількість загиблих (ФОТО)

18 кві 2024, 08:20
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Кількість жертв російського ракетного удару по Чернігову зросла.


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Станом на ранок 18 квітня відомо про 18 загиблих та 77 постраждалих. Серед поранених — четверо дітей. Також з-під завалів врятували трьох осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Психологічну допомогу надали 58 особам. Також з місця влучання ракет було вивезено 1 тис. 580 т будівельного сміття та розібрано 71% зруйнованої частини будівлі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Зросла кількість загиблих у Чернігові. Фото: ДСНС

Зросла кількість загиблих у Чернігові. Фото: ДСНС

Зросла кількість загиблих у Чернігові. Фото: ДСНС

Зросла кількість загиблих у Чернігові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 17 квітня російські загарбники завдали удару трьома ракетами по цивільній та соціальній інфраструктурі Чернігова. Пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків.

Вчора було відомо про 17 жертв. До лікарень звернулися 78 осіб, а понад 40 постраждалих були госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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