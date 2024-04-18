Влада розкрила деталі про стан поранених у Чернігові

Стало відомо про стан поранених у Чернігові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n194481-vlada-rozkryla-detali-pro-stan-poranenyh-u-chernigovi.html

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Пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по Чернігову завершена.

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Внаслідок атаки загинули 18 осіб, а медична допомога знадобилася 78 особам. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих. Серед них осіб знаходяться у важкому стані. Про це керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджені 28 будинків — 419 квартир. Один будинок повністю зруйнований.

Роботи з відновлення ще тривають, працюють усі необхідні служби. Вчора, 17 квітня, вдалося відновити газо- водопостачання та світло.

Нагадаємо, 17 квітня російські загарбники завдали удару трьома ракетами по цивільній та соціальній інфраструктурі Чернігова. Завали від руйнувань розбирали цілу добу. Жертвою атаки стали 18 осіб, ще 78 постраждали. Серед поранених — четверо дітей.