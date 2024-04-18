Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є поранені

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Фото:

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Вибухи в Дніпропетровській області гриміли у четвер, 18 квітня.

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Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали двоє чоловіків — 30 і 35 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також російські обстріли призвели до виникнення кількох пожеж. В ОВА додали, що внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину були пошкоджені інфраструктурний об'єкт і підприємство.

Наразі невідомо, якими ракетами ворог атакував регіон. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Повітряна тривога тривала з 10.19 до 12.35. Моніторингові Telegram-канали інформували про повітряні цілі у напрямку Дніпра та вибухи.

Нагадаємо, 18 квітня російські ударні дрони типу «Шахед» намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Українські військові знешкодили всі повітряні цілі, але падіння уламків збитих БПЛА спричинили пожежі.