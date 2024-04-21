Литва передала ЗСУ бойовий літак. Фото: Міноборони Литви

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Партію військової допомоги Україні передав уряд Литви.

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Збройні сили України отримали легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос». Його доставили вантажівкою у розібраному вигляді. Партію військової допомоги доставили у суботу, 20 квітня. Про це литовське Міністерство оборони повідомило у соціальній мережі Х.

У відомстві додали, що литовські військові використовують такі літаки з метою підготовки офіцерів з керування винищувачами, щоб забезпечувати бойову готовність пілотів.

Як відомо, L-39ZA — це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик. Цей літак розрахований на бойове навантаження в 1 тис. 100 кг, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби. «Альбатрос» озброєний 23-мм двоствольною авіаційною гарматою ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на початку квітня анонсувала закупку для України 3 тис. литовських безпілотників. Також литовський уряд виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.