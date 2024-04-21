Пошкоджений український Patriot доставили до США. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n194581-poshkodjenyy-ukrayinskyy-patriot-dostavyly-do-ssha-zmi-foto.html

Ракурс

Пошкоджену в Україні пускову установку М903 зі складу ЗРК Patriot доставили до Сполучених Штатів Америки.

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Пускова установка була доставлена до США на транспортному літаку Ан-124, який 5 квітня вилетів з польського міста Ряшів. Літак з реєстраційним номером UR-82027 приземлився у міжнародному аеропорту «Гаррісбург» у Міддлтауні штату Пенсильванія. Про це пише «Мілітарний».

Зазначається, що відповідне відео у Facebook опублікував користувач Dustin Weese. Залишається невідомим, де був пошкоджений «Петріот». Видання пише, що установка отримала незначні пошкодження — про це свідчить відео.

Незабаром зенітно-ракетну установку почнуть ремонтувати. «Мілітарний» наголосив, що це не перший випадок, коли українську техніку помічають у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, уряд Німеччини 13 квітня ухвалив рішення про негайну відправку Україні ще одного комплексу ЗРК Patriot. Також канцлер ФРГ Олаф Шольц заявив, що українські Сили оборони можу отримати ще шість «Петріотів» від партнерів по НАТО.

Джерело: «Мілітарний»