Безугла передумала йти з фракції Зеленського

https://racurs.ua/ua/n194613-bezugla-peredumala-yty-z-frakciyi-zelenskogo.html

Ракурс

Маряна Безугла, народна депутатка України, вирішила залишитися у фракції «Слуга народу».

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22 квітня вона повідомила про це у своїх соцмережах. Пояснила, що не хоче у такий спосіб «підводити президента».

Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради «СН», щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію «Слуга народу» повертатися не буду, — написала Безугла.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Безугла на тлі її скандальних заяв про ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного повідомила про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді вона сказала, що їй не потрібна «слабка фракція та партія у часи війни».

Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину, — написала депутатка.

У лютому Безуглу виключили з партії, але у фракції вона залишилась.