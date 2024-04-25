Китай дозволяє російському кораблю, що возить зброю з КНДР, переховуватись у своєму порту

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Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що володіє супутниковими знімками російського судна «Ангара» у порту Чжоушань східної китайської провінції Чжезян.

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За даними британського аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб, на які посилається Reuters, з серпня 2023 судно Ангара перевезло до російських портів тисячі контейнерів з північнокорейськими боєприпасами.

Державний департамент США вже надіслав запит до Китаю щодо того російського судна і підозри про китайську підтримку війни називають серед тем переговорів державного секретаря Ентоні Блінкена в Китаї цього тижня.

Супутникові знімки показують, що «Ангара» пришвартоване до судноремонтного заводу найбільшої в КНР судноремонтної компанії Zhoushan Xinya Shipyard в Чжецзяні. Корабель був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), який був ненадовго ввімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки, під час проходження жвавої ділянки Корейської протоки на шляху до Китаю.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що питання про судно, пов’язане з поставками зброї в рф, було порушене під час двосторонніх контактів американських та китайських посадовців.

Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов’язання згідно з резолюцією 2397 РБ ООН, — заявив речник, посилаючись на резолюцію ООН, яка обмежує торгівлю з Північною Кореєю і вимагає від держав-членів ООН скасовувати реєстрацію будь-яких суден, залучених до незаконної діяльності.

Очікується, що допомога Китаю у підтримці армії рф стане головною темою обговорень цього тижня, коли держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Пекін.