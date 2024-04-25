Литва також допустила допомогу в поверненні чоловіків призовного віку до України

https://racurs.ua/ua/n194712-lytva-takoj-dopustyla-dopomogu-v-povernenni-cholovikiv-pryzovnogo-viku-do-ukrayiny.html

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Литва слідом за Польщею допустила допомогу в поверненні чоловіків призовного віку до України.

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Міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас заявив, що його країна поки стежить за механізмом, який розробить Польща.

Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну — цього не буде. Але [можна обмежити цих осіб] у соцвиплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, які я чую і від польської сторони, — цитує міністра видання Delfi.

Кащюнас визнає, що Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

У які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно, — сказав у четвер у Сеймі сказав міністр.

Точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно, визнає міністр.

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном, відповідно до законодавства, опублікованого в середу. Поки що неясно, наскільки та на який період буде застосовуватися цей захід.

Раніше про можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку оголосив міністр оборони Польщі.