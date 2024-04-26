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Захисники України ліквідували вже понад 463 тис. рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російська армія за добу втратила 950 осіб (ІНФОГРАФІКА)

26 кві 2024, 08:30
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 463 тис. 930 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 262 танки;
  • 13 тис.957 бойових броньованих машин;
  • 11 тис. 867 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 49 одиниць РСЗВ;
  • 772 одиниці засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 461 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 119 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 15 тис. 984 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 962 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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