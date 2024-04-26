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Захисники України ліквідували вже понад 463 тис. рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 950 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194730-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-950-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 463 тис. 930 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 262 танки;
- 13 тис.957 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 867 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 49 одиниць РСЗВ;
- 772 одиниці засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 461 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 119 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 984 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 962 одиниці спеціальної техніки.