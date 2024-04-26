Захисники України ліквідували вже понад 463 тис. рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n194730-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-950-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 463 тис. 930 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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