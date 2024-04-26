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Ракурс
ССО знищили бронетехніку та піхоту росіян. Фото:

ССО знищили бронетехніку та піхоту окупантів на Донеччині (ВІДЕО)

26 кві 2024, 20:48
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Сили спеціальних операцій продовжують завдавати російським окупантам втрат.


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Зокрема, на Донецькому напрямку оператори 8-го окремого полку ССО вдало відпрацювали по ворожому угрупованню. Українські FPV-дрони знищили не лише бронетехніку, але й особовий склад. Про це Сили спецоперацій 26 квітня повідомили у Facebook.

Зазначається, що лише під час однієї атаки було знищено бронетранспортер, дві бойові машини піхоти та дев’ять військовослужбовців. Ще троє окупантів дістали поранення.

Нагадаємо, 25 квітня оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, який готувався до пуску ракет. Ворожу ціль було знищено.

Джерело: Ракурс


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