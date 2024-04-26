ГУР атакувало ресурси партії «Єдина росія». Фото:

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Партія «Єдина росія» була атакована фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України.

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Фахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку на ресурси цієї путінської партії. Зараз під ударом перебувають сервери й сайти політсили, а також домени ER.RU та edinros. Про це 26 квітня повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що частина ресурсів «Єдиної росії» не працює. У політсилі намагаються спростувати це, заявляючи, що «робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується».

Сьогодні раніше російська партія заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси. Диктатура пов’язала це з проведенням акції «Диктант перемоги», запланованої на п’ятницю.

Нагадаємо, 30 січня Головне управління розвідки МОУ заявляли про успішне здійснення кібератаки на сервер спецзв’язку Міноборони росії. Тоді було припинено обмін інформацією між підрозділами оборонного відомства, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером.

Джерело: «Суспільне»