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рф вдарила по інфраструктурному об'єкту під Дніпром. Фото:

рф вдарила по інфраструктурному об'єкту під Дніпром

27 кві 2024, 13:20
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Ракетний удар по Дніпропетровській області завдала росія.


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Цей регіон окупанти 27 квітня атакували вже вдруге за добу. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Через влучання там сталася пожежа. Про це голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Сьогодні вранці Дніпропетровщина вже відбивалася від масованої атаки росіян. Над Дніпровським, Криворізьким та Павлоградським районами сили протиповітряної оборони збили 13 ракет.

Однак ворожі ракети влучили у Дніпровському та Криворізькому районах. Були пошкоджені енергетичні об'єкти, виникло кілька пожеж. Після обстрілу виникли перебої з водопостачанням у Криворізькому районі.

Поранення дістали 39-річний та 45-річний чоловіки. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі 27 квітня ворог атакував енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У групі ДТЕК заявили про серйозно пошкоджене обладнання на чотирьох теплоелектростанціях. Зокрема, на Львівщині були влучання по обʼєктах критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах.

Джерело: Ракурс


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