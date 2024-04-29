Рашисти готують «мобілізаційний ресурс» на ТОТ півдня України

Окупаційна влада готує «мобілізаційний ресурс» на ТОТ, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n194832-rashysty-gotuut-mobilizaciynyy-resurs-na-tot-pivdnya-ukrayiny.html

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На тимчасово окупованих територіях півдня України представники російсько-окупаційної адміністрації проводять додаткові заходи щодо «організації та подальшого призову» місцевих жителів «на військову службу з квітня по липень поточного року».

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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У зв’язку з цим, в окупованій частині Запорізької області:

окупаційна влада на ряду з представниками російських спецслужб утворили так звані «призовні комісії», які будуть приймати місцевих мешканців призовного віку на до обстеження та проведення інших організаційних заходів;

це «розпорядження» також містить низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам «міських округів», «міністерства охорони здоров’я» та «військовому комісару» ТОТ Запоріжжя.

У ЦНС наголошують, що колаборантам та так званим «державним службовцям» на ТОТ доведеться відповідати за всі злочини, скоєні проти громадян України.