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Ракурс
Окупаційна влада готує «мобілізаційний ресурс» на ТОТ, фото: «Українська правда»

Рашисти готують «мобілізаційний ресурс» на ТОТ півдня України

29 кві 2024, 15:20
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На тимчасово окупованих територіях півдня України представники російсько-окупаційної адміністрації проводять додаткові заходи щодо «організації та подальшого призову» місцевих жителів «на військову службу з квітня по липень поточного року».


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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У зв’язку з цим, в окупованій частині Запорізької області:

  • окупаційна влада на ряду з представниками російських спецслужб утворили так звані «призовні комісії», які будуть приймати місцевих мешканців призовного віку на до обстеження та проведення інших організаційних заходів;
  • це «розпорядження» також містить низку відповідних доручень та рекомендації щодо особливостей організації призову керівникам «міських округів», «міністерства охорони здоров’я» та «військовому комісару» ТОТ Запоріжжя.

У ЦНС наголошують, що колаборантам та так званим «державним службовцям» на ТОТ доведеться відповідати за всі злочини, скоєні проти громадян України.

А місцеве населення просимо і на далі продовжувати повідомляти нас про колаборантів, щоб український Рух опору зміг збільшувати кількість вакантних посад в РОА та інших окупаційних установах, — додають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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