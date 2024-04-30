ЗСУ за добу знищили понад 1 тис. 200 загарбників. Фото:

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Ракурс

Втрати росії у війні в Україні вже становлять 468 тис. 720 окупантів.

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За останню добу українські військові перетворили на «вантаж 200» 1 тис. 250 росіян. Крім того, ЗСУ знищили 39 бойових броньованих машин, 33 автомобілі, 22 танки, 26 артсистем та дві реактивні системи залпового вогню. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 468 тис. 720 (+1 тис. 250) осіб,

танків — 7 тис. 307 (+22) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 46 (+39) од,

артилерійських систем — 12 тис. 11 (+26) од,

РСЗВ — 1 тис. 53 (+2) од,

засоби ППО — 779 (+1) од,

літаків — 348 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 531 (+3),

крилаті ракети — 2 тис. 126 (+2),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 142 (+33) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 977 (+3).

Нагадаємо, вночі на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника. Відповідне відео специ опублікували в мережі.