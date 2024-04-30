Обстріл Одеси 29 квітня. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n194861-moment-udaru-rosiyan-po-odesi-raketou-z-kasetnym-boieprypasom-potrapyv-na-video.html

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Відео моменту ракетного удару по Одесі 29 квітня опублікували правоохоронці.

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Обласний центр ворог атакував балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Металеві фрагменти та уламки ракети розлетілися в радіусі 1,5 км від місця обстрілу. Використанням ворогом цієї невибіркової зброї, може призвести до значних жертв серед цивільних. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, 30 квітня повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців, — зазначив він.

Генпрокурор пообіцяв, що знайдуть та покарають тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст.

Костін наголосив, що країна-агресор нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Нагадав, що вчора росія вбила в Одесі п’ятьох осіб, а понад 30 були травмовані. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські війська атакували Одесу балістичним озброєнням. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера».