рф скинула на Харків авіабомби - влада показала наслідки влучань

https://racurs.ua/ua/n194869-rf-skynula-na-harkiv-aviabomby-vlada-pokazala-naslidky-vluchan-foto-video.html

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рф у вівторок, 30 квітня, скинула на Харків авіабомби. Вони вдарили по двох районах Харкова, вбивши і поранивши людей.

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Росіяни вдарили по Харкову трьома авіабомбами УМПБ Д-30, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За її інформацією, два влучання було по території гаражного кооперативу в Київському районі та одне влучання по території цивільного транспортного підприємства в Холодногірському районі.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атак з вибуховими травмами ушпиталили трьох жінок та чоловіка, ще п’ятьом людям надали допомогу на місці. Один чоловік загинув.

Внаслідок удару пошкоджено більш як 40 гаражів та автівки. Відомо, що 24-річний чоловік загинув. Він перебував на роботі, коли росіяни завдали авіаудару.

Серед дев’яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами. Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.

Перше влучання зафіксовано в Київському районі. Руйнувань зазнали понад 40 гаражів та адмінбудівля. Зайнялись три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість. Другий удар здійснено по Холодногірському району. внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.