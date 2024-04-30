Чарльз III відвідав онкоцентр у Лондоні й повернувся до виконання королівських обов'язків

https://racurs.ua/ua/n194872-charlz-iii-vidvidav-onkocentr-u-londoni-y-povernuvsya-do-vykonannya-korolivskyh-obov-yazkiv-foto.html

Ракурс

Король Чарльз III 30 квітня відвідав онкологічний центр у Лондоні — у лютому в нього самого діагностували рак.

.

Разом із дружиною, королевою Каміллою, король Великої Британії відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

Це перший офіційний захід після оголошення про діагноз короля 5 лютого та заяви про те, що він відмовиться від публічної діяльності на кілька місяців.

Як повідомили у Букінгемському палаці, з цього тижня монарх повертається до виконання королівських обов’язків і знову братиме участь у громадських заходах.

Раніше Букінгемський палац повідомляв, що у короля діагностували рак і він проходить лікування.

Тим часом 29 квітня герцогиня Софі стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну з початку війни. Софі — невістка короля Чарльза — вирушила в Україну на запит Міністерства закордонних справ Великої Британії, повідомив Букінгемський палац. Метою візиту стало вираження солідарності з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни.

Софі одружена з молодшим братом Чарльза, принцом Едвардом. В Україні вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською, яким привезла послання від короля Карла, повідомили у палаці. Крім того, вона поспілкувалася з мешканцями України, які постраждали від війни.